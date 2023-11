Amkor Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Aktienkurs von Amkor im vergangenen Jahr verzeichnete eine Rendite von 9,64 Prozent. Im Vergleich zum Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt die Rendite von Amkor um 2,43 Prozent darunter. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 5,91 Prozent, wobei Amkor aktuell 3,72 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Amkor insgesamt 3 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Innerhalb eines Monats wurden 2 positive Einschätzungen abgegeben, was zu einer aktuellen Bewertung von "Gut" führt. Die Kursprognose zeigt ein Aufwärtspotential von 19,89 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen zu Amkor veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Fundamental betrachtet, liegt das aktuelle KGV von Amkor bei 13,33 und somit unter dem Branchendurchschnitt von 67,15. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aufgrund der Unterbewertung.