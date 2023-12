Amkor Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amkor auf 17,43 Euro geschätzt, was bedeutet, dass die Börse 17,43 Euro für jeden Euro Gewinn von Amkor zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 75 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstungs"-Branche derzeit bei 70 liegt. Basierend auf dem KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Amkor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 25,33 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 33,71 USD liegt (eine Differenz von +33,08 Prozent). Dieses Ergebnis bewertet die Aktie als "Gut". Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen ähnlichen Wert (25,5 USD) und damit auch ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Amkor-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Amkor-Aktie beträgt 1, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (8,27) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Amkor.

In Bezug auf den Branchenvergleich Aktienkurs hat die Amkor-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,97 Prozent erzielt, was 8,26 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere bei 4,77 Prozent, und Amkor übertrifft diesen Wert um 3,2 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.