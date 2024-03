Amkor Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die aktuelle Stimmung der Anleger in Bezug auf Amkor ist überwiegend positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen gab es 11 positive Tage und nur einen negativen Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Amkor daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich jedoch ein weniger positives Bild. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 1,02 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Amkor von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls gemischte Signale. Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 76,38, was auf eine "Schlecht"-Einschätzung hinweist. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, zeigt jedoch eine "Neutral"-Einschätzung. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamteinschätzung auf "Schlecht".

In Bezug auf den aktuellen Aktienkurs von 31,65 USD ist die Entfernung zum GD200 mit +13,36 Prozent ein positives Signal. Der GD50 hingegen zeigt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird der Kurs der Amkor-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.