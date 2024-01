Amkor Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Weitere Suchergebnisse zu "China Construction Bank":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Amkor ein Neutral-Titel. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Amkor-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 99,49, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 beträgt 42,73, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats hat sich die Stimmung der Anleger zunehmend verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Amkor-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich Aktienkurs erzielte Amkor in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 7,97 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche stiegen im Durchschnitt um 26,05 Prozent, was eine Underperformance von -18,08 Prozent für Amkor bedeutet. Im Vergleich dazu hatte der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von 9,4 Prozent im letzten Jahr, und Amkor lag 1,43 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass Amkor derzeit ein "Gut"-Wert ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 25,76 USD, während der Kurs der Aktie bei 30,28 USD liegt, was einer Abweichung von +17,55 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 27,88 USD, was einer Abweichung von +8,61 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".