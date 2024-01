Amkor Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Aktie von Amkor wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,43 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche (70,02) eine Unterbewertung um 75 Prozent bedeutet. Die fundamentale Analyse zeigt daher eine positive Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Amkor insgesamt drei Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 2,19 Prozent hin, was eine neutrale Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Amkor daher eine positive Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 57,34 eine neutrale Einschätzung, während der RSI25 mit 25,27 eine positive Einstufung signalisiert. Somit ergibt sich eine insgesamt positive Beurteilung auf technischer Ebene.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hatte Amkor in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,97 Prozent, was jedoch im Vergleich zur Branche einen Rückstand von -17,07 Prozent bedeutet. Im Sektorvergleich liegt die Rendite von Amkor 0,47 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Mischung aus Sektor- und Branchenvergleich führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.