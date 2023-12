Amkor Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Die Amkor-Aktie wird aus verschiedenen Blickwinkeln untersucht, um eine umfassende Bewertung zu erhalten.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Amkor-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 25,4 USD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 32,67 USD weicht somit um +28,62 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung ergibt. Auch im Vergleich zu den letzten 50 Handelstagen liegt der Schlusskurs (25,91 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+26,09 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Amkor-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amkor bei 17 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (KGV von 68,58) liegt die Aktie also unter dem Durchschnitt (ca. 75 Prozent). Daraus resultiert eine Unterbewertung und somit eine "Gut"-Bewertung aus Sicht fundamentaler Kriterien.

Nach der Einschätzung von Analysten wird die Amkor-Aktie derzeit mit "Gut" bewertet, basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Obwohl es keine aktuellen Analystenupdates gibt, zeigt die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (34 USD) ein Aufwärtspotential von 4,07 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Amkor-Aktie also eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Anleger-Stimmung bei Amkor ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Die verschiedenen Analysen und Bewertungen weisen auf eine positive Einschätzung der Amkor-Aktie hin, sowohl aus charttechnischer, fundamentaler als auch aus Anleger-Sicht.

