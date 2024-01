Amkor Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Amkor-Aktienbewertung: Neutral mit Potenzial

Die Dividendenrendite von Amkor beträgt derzeit 1,29 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,14 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amkor liegt bei 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 70,12) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Amkor mit einer Rendite von 7,97 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") etwas darunter. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hatte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 25,25 Prozent, wobei Amkor mit 17,28 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Amkor ist insgesamt sehr positiv, was sich in den vergangenen Äußerungen und Meinungen zeigt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung mit Potential für die Amkor-Aktie.