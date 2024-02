Amkor Aktie: Es geht auch anders!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Amkor in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Amkor unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Amkor liegt der RSI7 aktuell bei 45,36 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Basiswerte führt. Zusammen ergibt sich für den RSI ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Amkor. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Amkor von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse der Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Amkor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 26,84 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 30,01 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Amkor-Aktie in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.