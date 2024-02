Amkor Aktie: Augen auf!

Die Aktie von Amkor wird unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet. Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt sie als unterbewertet, da ihr KGV von 19,77 insgesamt 72 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Dieser beträgt 71,15. Daher wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei Amkor bei 1,04 Prozent, was 1,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,15 Prozent in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Amkor eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Amkor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet, der aktuell bei 26,67 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 31,46 USD (Unterschied +17,96 Prozent), weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 31,5 USD liegt, ergibt sich jedoch ein anderes Bild. In diesem Fall wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz spielen ebenfalls eine Rolle. Die Diskussionsintensität zeigt nur eine schwache Aktivität im Netz, weshalb Amkor in Bezug auf diesen Faktor als "Schlecht" eingestuft wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Wert für Amkor.

Insgesamt erhält die Aktie von Amkor verschiedene Bewertungen, die von "Gut" bis "Schlecht" reichen, je nachdem, welcher Analyseansatz herangezogen wird.