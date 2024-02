Amita Holdings Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Weitere Suchergebnisse zu "Wilmar International":

Der Relative Strength Index: Ein bekanntes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, misst die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während Werte zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gelten. Werte dazwischen werden als neutral eingestuft. Der RSI von Amita liegt bei 34,85, was als „Neutral“ eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 41,49, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" bewertet.

Sentiment und Buzz: Die Aktivität von Amita konnte über einen längeren Zeitraum verfolgt und bewertet werden. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Amita in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Technische Analyse: Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Amita derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 718,81 JPY, während der Aktienkurs (620 JPY) um -13,75 Prozent darüber liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 588,68 JPY, was einer Abweichung von +5,32 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Amita. Als Ergebnis wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.