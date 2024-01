Aminex Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Weitere Suchergebnisse zu "Woodside Energy Group":

Der Aktienkurs von Aminex hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,28 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Energiesektor (im Durchschnitt -11,76 Prozent) einer Unterperformance von 4,52 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten Wochen gab es jedoch eine Zunahme positiver Kommentare über Aminex in den sozialen Medien, was zu einer positiven Stimmung und einer gesteigerten Aufmerksamkeit der Anleger führte. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis aktuell bei 14,29 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Daher erhält Aminex in diesem Punkt ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch kein überkauftes oder überverkauftes Signal, weshalb die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Aminex derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs um -12,74 Prozent über dem GD200 (1,06 GBP) liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,97 GBP, was einer Abweichung von -4,64 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Neutral".

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung der Aktie, wobei positive Stimmung und gesteigerte Aufmerksamkeit in den sozialen Medien auf der einen Seite stehen, während die technische Analyse eher auf eine neutrale bis schlechte Bewertung hindeutet.