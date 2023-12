Aminex Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktienkurse kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmung eingeschätzt werden. Nach einer Analyse unserer Experten hat Aminex in sozialen Medien überwiegend positive Kommentare erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Aminex diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hat Aminex in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,28 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -3,64 Prozent im Branchenvergleich dar. Auch im Vergleich zum gesamten "Energie"-Sektor lag die Rendite von Aminex um 3,64 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Aminex derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Öl Gas & Kraftstoffverbrauch-Branche. Mit einer Differenz von 11,9 Prozentpunkten (0 % gegenüber 11,9 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Hier zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um Aminex in den letzten Monaten zugenommen hat, was zu einer positiven Einschätzung in diesem Bereich führt. Ebenso deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine positive Veränderung hin. Insgesamt wird Aminex daher als "Gut"-Wert eingestuft.