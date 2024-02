Aminex Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes für die Aminex-Aktie ergibt ein neutrales Rating. Die Stimmungslage der Anleger zeigte keine signifikante Veränderung im letzten Monat, und die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb ebenfalls unverändert. In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Aminex im Vergleich zur Branche Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch eine niedrigere Dividende von 0 % aus, was 11,96 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Aminex in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,29 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Outperformance von +0,81 Prozent. Trotzdem wird die Aktie aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aminex-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,02 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,8 GBP liegt, was einem Unterschied von -21,57 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein schlechtes Rating von -5,88 Prozent. Insgesamt wird die Aminex-Aktie daher auf Basis der technischen Analyse ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.