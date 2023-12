Aminex Aktie: Einfach nur noch schlecht!

In den letzten vier Wochen haben sich bei Aminex wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien ergeben. Die Stimmung bezüglich der Aktie hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht verringert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Aminex-Aktie derzeit mit einem Wert von 50 als neutral eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 67, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Aminex eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 11,91 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 11,91 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten Tagen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".