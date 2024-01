Aminex Aktie: Augen auf!

Der Aktienkurs von Aminex hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,28 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor 3,64 Prozent unter dem Durchschnitt (-12,64 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -12,64 Prozent, und Aminex liegt aktuell 3,64 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Aminex eine starke Diskussionsintensität gemessen, was zu einer positiven langfristigen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf positive Veränderungen hin, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauchsbranche schüttet Aminex eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 11,88 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt der Aminex-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,06 GBP für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 0,9 GBP, was einem Unterschied von -15,09 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,94 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die kurzfristigere Analysebasis führt. Insgesamt erhält Aminex für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.