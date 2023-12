Amigo Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

In den letzten Wochen konnte bei Amigo keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz festgestellt werden. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Amigo daher auf dieser Stufe als neutral bewertet.

Von fundamentaler Seite betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amigo bei einem Wert von 0. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" liegt das KGV von Amigo deutlich unter dem Durchschnitt. Daher wird die Aktie in fundamentaler Hinsicht als unterbewertet eingestuft und erhält eine gute Bewertung auf dieser Stufe.

Betrachtet man die Aktienkursentwicklung im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor "Finanzen", so hat Amigo im vergangenen Jahr eine Rendite von -97,31 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" schneidet Amigo mit -8,58 Prozent unterdurchschnittlich ab. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Amigo derzeit bei 0,53 GBP liegt, während die Aktie selbst bei 0,15 GBP notiert. Dies bedeutet, dass die Aktie mit -71,7 Prozent deutlich unter dem GD200 liegt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 0,22 GBP eine Unterperformance von -31,82 Prozent, was ebenfalls zu einer schlechten Gesamtbewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung des Sentiments und Buzz, eine gute Bewertung auf fundamentaler Ebene, eine schlechte Bewertung im Branchenvergleich des Aktienkurses und eine schlechte Bewertung basierend auf der technischen Analyse.