Amigo Aktie: Viel Lärm um nichts?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Amigo liegt das aktuelle KGV bei 0, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Verbraucherfinanzierungsbranche, die ein durchschnittliches KGV von 20 haben, als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass es in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen rund um Amigo gab. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, was bedeutet, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt schüttet Amigo derzeit niedrigere Dividenden aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Amigo-Aktie aufgrund des deutlichen Unterschieds zum längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt ergibt sich hingegen ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Amigo basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.