Amigo Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die Aktie von Amigo wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet. Das KGV von 0,02 liegt 100 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Verbraucherfinanzierung" von 20,23. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Amigo als überkauft eingestuft. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, während der 25-Tage-RSI das Wertpapier als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Amigo wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Amigo bei 0,41 GBP liegt, während die Aktie selbst bei 0,2 GBP gehandelt wird. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,21 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Amigo daher mit "Neutral" bewertet.