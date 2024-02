Amigo Aktie: Jetzt knallt es!

Die Finanznachrichten von Amigo zeigen, dass das Unternehmen derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aufweist, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,48 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In der technischen Analyse liegt der Kurs der Amigo derzeit um +18,42 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -46,43 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" angesehen.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche hat Amigo in den letzten 12 Monaten eine Performance von -90,49 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -83,23 Prozent im Branchenvergleich führt. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite von Amigo um 84,3 Prozent unter dem Durchschnittswert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb im letzten Monat unverändert. Daher wird die Amigo-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.