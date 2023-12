Amigo Aktie: Eine Gewinnchance?

Anleger: Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Amigo in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend negativ waren. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Amigo in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Fundamental: Ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Amigo weist mit einem Wert von 0,02 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt in der Verbraucherfinanzierung, was bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 20,04, was einen Abstand von 100 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Technische Analyse: Die Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Amigo-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,45 GBP zum aktuellen Kurs von 0,2 GBP beträgt -55,56 Prozent. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachten wir hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,19 GBP, liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,26 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Branchenvergleich Aktienkurs: Die Performance von Amigo in den letzten 12 Monaten betrug -97,31 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Verbraucherfinanzierungsbranche, die im Durchschnitt um -5,75 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -91,55 Prozent. Im Finanzsektor lag die mittlere Rendite bei -3,01 Prozent im letzten Jahr, wobei Amigo 94,29 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.