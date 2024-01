Amicus Therapeutics Aktie: Das ist der nächste Hammer!

In den letzten vier Wochen konnte bei Amicus Therapeutics eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie mit einem "Gut". Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Amicus Therapeutics liegt bei 28,51 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt eine ähnliche Tendenz, wobei Amicus Therapeutics auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist und daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Dividendenpolitik von Amicus Therapeutics schneidet im Vergleich zur Branche Biotechnologie schlecht ab, da derzeit niedrigere Dividenden ausgeschüttet werden.

Im Branchenvergleich für den Aktienkurs ergibt sich eine Underperformance von -20,59 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Biotechnologie-Branche und eine Unterperformance von 12,94 Prozent im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Amicus Therapeutics in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.