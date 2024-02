Amica Aktie: Was könnte passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien, da er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Amica-Aktie beträgt 15, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 62,31, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Amica.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Amica-Aktie nur wenig Aktivität aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert für Amica.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Amica bei 79 PLN liegt, was eine +1,19-prozentige Entfernung vom GD200 (78,07 PLN) darstellt und somit ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50 liegt bei 80,37 PLN, was zu einem -1,7-prozentigen Abstand führt und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird der Kurs der Amica-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Amica von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung für Amica.