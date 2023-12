Amica Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Amica als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert für sieben Tage beträgt 46,39, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert für 25 Tage liegt bei 30,5, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Amica bei 77,7 PLN liegt, während der aktuelle Kurs bei 83,5 PLN liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +7,46 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 76,34 PLN, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, jedoch wurde in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Amica gesprochen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Amica in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen erhöht, was auf gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Gut" bewertet.