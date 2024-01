Amica Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Amica-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 77,73 PLN verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 81,2 PLN, was einem Unterschied von +4,46 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie neutral bewertet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt wurde analysiert, und hier lag der letzte Schlusskurs bei 77,27 PLN, was einem Unterschied von +5,09 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in diesem Fall eine gute Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Amica interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher neutral eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt. Zusammengefasst ergibt sich eine gute Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses. Der RSI-Wert für Amica liegt derzeit bei 58,97, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 37, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine neutrale Bewertung für die Amica-Aktie.