Amiad Water Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Amiad Water liegt der RSI bei 69,02, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der für 25 Tage gilt, beträgt 58,92, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass der aktuelle Kurs von 916 ILS -5,08 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt -15,14 Prozent, was auch hier zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für Amiad Water, sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht.