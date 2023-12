Amiad Water Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt die Aktie von Amiad Water diskutiert, wobei ausschließlich negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Amiad Water beschäftigt, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1182,79 ILS für den Schlusskurs der Amiad Water-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 984,8 ILS, was einem Unterschied von -16,74 Prozent entspricht, und führt daher zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt von 990,79 ILS liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-0,6 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem neutralen Rating bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von Neutral führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Amiad Water-Aktie ein neutrales Rating zu. Der RSI7-Wert von 18 führt zu einer guten Empfehlung, während der RSI25-Wert von 57,5 eine neutrale Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von Gut auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.