Amiad Water Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse der Amiad Water-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 1178,03 ILS liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 969,8 ILS weicht somit um -17,68 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 986,98 ILS, was einer Abweichung von -1,74 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Amiad Water-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Diskussionsfrequenz in den sozialen Medien hat sich ebenfalls nicht verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Amiad Water eingestellt waren. Die Diskussionen drehten sich hauptsächlich um negative Themen, ohne positive Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung für die Amiad Water-Aktie. Der RSI7-Wert von 30,98 und der RSI25-Wert von 53,02 führen zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.