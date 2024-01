Amiad Water Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Sentiment und Buzz um die Amiad Water Aktie wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich damit für Amiad Water in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Amiad Water im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge und der Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Amiad Water beschäftigt. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1031 ILS lag, was einem Unterschied von -10,46 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 975,21 ILS, und der letzte Schlusskurs liegt über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Amiad Water für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Amiad Water Aktie liegt bei 3,8, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 37, was auf eine neutrale Situation hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.