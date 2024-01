Amiad Water Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die Amiad Water-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Der aktuelle Kurs von 1000 ILS liegt 2,34 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. In den letzten 200 Tagen hat die Aktie jedoch eine Distanz von -12,58 Prozent zum GD200, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Amiad Water wurde ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung im Internet haben zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" geführt. Die Diskussionsintensität war dabei mittelmäßig, und die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert.

Die Diskussionen auf sozialen Medien in den letzten Wochen zeigen, dass die positiven Meinungen zu Amiad Water zugenommen haben. Die überwiegende Anzahl der Themen war neutral, was zu einer Einschätzung von "Gut" bezüglich der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 77 und deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 38,66, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung für Amiad Water basierend auf der RSI-Analyse.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Amiad Water-Analyse vom 11.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Amiad Water jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Amiad Water-Analyse.

Amiad Water: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...