Amgen Quartalsprognose: Erwarteter Umsatzanstieg von 74,36% trotz negativem Aktientrend

Amgen ist ein Unternehmen mit Sitz in Thousand Oaks, Vereinigte Staaten und wird in 72 Tagen seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Die aktuellen Schätzungen der Analysten deuten auf ein starkes Umsatzwachstum hin. Im Vergleich zum Vorquartal wird ein Anstieg um +74,36 Prozent erwartet, was einem Umsatz von 10,98 Mrd. EUR entspricht. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um +92,57 Prozent auf 2,87 Mrd. EUR erhöhen.

Für das Gesamtjahr sind die Prognosen ebenfalls positiv. Ein Umsatzanstieg von +74,36 Prozent auf 11,40 Mrd. EUR wird erwartet und der Gewinn soll sich auf 11,40 Mrd. EUR belaufen (+92,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 16,00 EUR liegen.

Betrachtet man den Kursverlauf der Amgen Aktie in den letzten 30 Tagen, so ist eine negative Entwicklung von -4,23 Prozent zu erkennen.

Die Analysten schätzen den Aktienkurs für die nächsten 12 Monate auf rund 242,88 EUR ein. Dies würde einen Verlust von -1,88% bedeuten.

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich bei Amgen ein negativer Trend und der Gleitende Durchschnitt (50) bietet keine Unterstützung.

Es bleibt abzuwarten wie sich die Quartalszahlen letztendlich entwickeln werden und wie dies den Aktienkurs beeinflusst.

