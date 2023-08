Amgen Quartalsbilanz: Umsatzplus erwartet trotz Gewinnrückgang, Aktien steigen um 15,42%

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

Amgen könnte bald seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Analysten rechnen mit einem Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal, während der Gewinn voraussichtlich leicht fallen wird. Auf Jahressicht erwarten Experten jedoch einen Anstieg des Umsatzes um 2,9 Prozent und des Gewinns um 3,1 Prozent.

Aktionäre haben bereits auf die Schätzungen der Quartalszahlen reagiert, denn in den letzten 30 Tagen ist der Aktienkurs um 15,42 Prozent gestiegen. Die Analysten sind sich jedoch uneinig über die Zukunftsaussichten von Amgen. Einige schätzen den Aktienkurs in zwölf Monaten auf 229,81 Euro ein – was einem Verlust von 4,16 Prozent entspräche.

Die Charttechnik zeigt jedoch einen stark positiven Kurstrend bei Amgen und keinen Widerstand durch den Gleitenden Durchschnitt von 50 Tagen. Aktionäre sollten daher diese...