Amgen: Potenzial von +10,41% zum Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

Gestern verzeichnete die Aktie von Amgen am Finanzmarkt einen Rückgang von -0,78%. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse zusammen auf -1,79%, was pessimistische Marktbedingungen widerspiegelt.

Dennoch sind Bankanalysten überzeugt davon, dass das wahre Kursziel bei 234,94 EUR liegt. Wenn sie Recht haben sollten, würde sich ein Investitionspotenzial von +10,41% ergeben. Allerdings stimmen nicht alle Analysten diesem Optimismus zu und einige warnen vor einem Verkauf der Aktie.

Insgesamt beträgt der Anteil optimistischer Analysten immer noch +34.78%. Das Guru-Rating bleibt mit 3,35 unverändert und bestätigt damit diese positive Einschätzung einer möglichen Aufwärtsbewegung.

• Amgen: Am 11.05.2023 mit -0,78%

• Das Kursziel von Amgen liegt bei 234,94 EUR

• Guru-Rating für Amgen unverändert bei 3.35