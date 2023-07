Amgen: Potenzial für zukünftiges Wachstum - Kursziel von 231,06 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

Die Aktienbewertung von Amgen spiegelt laut Expertenmeinungen nicht das wahre Potential des Unternehmens wider. Das mittelfristige Kursziel der Aktie beträgt 231,06 EUR, was einem möglichen Aufwärtspotential von +11,81% entspricht.

• Amgen: erhöhte sich am 13.07.2023 um +0,88%

• Das aktuelle Kurspotenzial liegt bei +11,81%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,42

Am vergangenen Handelstag konnte die Aktie von Amgen ein Plus von +0,88% verzeichnen und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um +4,12% zulegen. Die Marktstimmung wirkt demnach positiv gestimmt.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 231,06 EUR und bietet Investoren somit ein mögliches Aufwärtspotential von+11,81%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund jüngster positiver Entwicklungen.

Unter...