Amgen: Potenzial für Kurssteigerung – 232,47 € als Kursziel

Laut Analysten ist die Aktie von Amgen derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Potenzial auf eine Kurssteigerung.

• Die Aktie von Amgen stieg am 04.05.2023 um +1,07%

• Das aktuelle Kursziel beträgt 232,47 €

• Das Guru-Rating bleibt bei 3,35

Am vergangenen Tag erzielte Amgen einen Anstieg von +1,07% an den Finanzmärkten.

Insgesamt ging es jedoch in den letzten fünf Handelstagen um -3,26% bergab.

Dies legt nahe, dass der Markt gegenwärtig eher pessimistisch gestimmt ist.

Die Bankanalysten sind optimistischer und sehen das mittelfristige Potenzial von Amgens Aktie bei einem Preis von 232,47 €.

Sollten sie recht behalten, würde dies Investoren eine mögliche Steigerung des Wertes um +10.51% ermöglichen.

Einige Analysten teilen diese Ansicht jedoch nicht aufgrund jüngster Entwicklungen im schwachen Trend.

Aktuell...