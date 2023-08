Amgen: Mittelfristiges Kursziel bei 234,14 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

Das Pharmaunternehmen Amgen musste gestern am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -0,77% hinnehmen. In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete die Aktie jedoch einen positiven Trend und kann insgesamt ein Plus von +1,14% verbuchen.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für Amgen bei 234,14 EUR. Dies entspricht einem potentiellen Gewinn in Höhe von -2,78%. Obwohl sieben Bankanalysten die Aktie als “starken Kauf” bewerten und drei weitere als “Kauf”, gibt es auch zwölf Experten mit einer neutralen Einschätzung sowie zwei Analysten mit einer Verkaufsempfehlung. Nur zwei Experten empfehlen sogar einen sofortigen Verkauf.

Zusammenfassend ergibt sich daraus ein Guru-Rating von 3,42 nach zuvor ebenso hohen Werten.