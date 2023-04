Amgen: Kursziel von 233,53 EUR erreichen?

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

Die derzeitige Bewertung der Aktie von Amgen wird von Analysten als nicht angemessen betrachtet.

Das tatsächliche Kursziel liegt um -6,96% unter dem aktuellen Niveau.

• Amgen: Rückgang um -0,27% am 28.04.2023

• Das Kursziel für Amgen ist bei 233,53 EUR angesetzt

• Guru-Rating für Amgen steigt auf 3,32 nach zuvor 3,24

Am vergangenen Handelstag verzeichnete die Aktie von Amgen einen Rückgang um -0,27%.

In den letzten fünf Handelstagen und einer vollständigen Woche fielen die Ergebnisse auf insgesamt -2,33%, was darauf hinweist dass der Markt aktuell eher pessimistisch gestimmt ist.

Obwohl das Zielkurs laut Expertenberichten bei 233,53 EUR liegt,

bleibt abzuwarten ob sich diese Vorhersage bewahrheitet oder ob dies nur Spekulation bleibt.

Wenn die Bankanalysten Recht haben sollten dann birgt ein Investment in Amgen zum jetzigen...