Amgen: Kursziel von 232,81 EUR

Die Aktie von Amgen steht laut Analysten derzeit nicht richtig da.

Das Kursziel liegt bei -7,95% unterhalb des aktuellen Wertes.

• Amgen: Handel am 02.05.2023 mit -1,24%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 232,81 EUR

• Guru-Rating von Amgen bleibt unverändert bei 3,35

Am gestrigen Handelstag fielen die Ergebnisse für Amgen um -1,24%.

In den vergangenen fünf Tagen sanken sie insgesamt um -0,89%, was eine pessimistische Stimmung auf dem Markt widerspiegelt.

Obwohl einige Bankanalysten diese Entwicklungen erwartet haben könnten – die allgemeine Meinung ist eindeutig.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für Amgen auf 232,81 EUR geschätzt.

Sollten sich diese Schätzungen bewahrheiten und falls Anleger investieren möchten,

könnten sie einem Verlust in Höhe von bis zu -7.95% entgegensehen.

Trotz dieser Einschätzungen sind...