Amgen: Kursziel auf 235,92 EUR - Analysten sehen Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

Die Aktie von Amgen hat gestern am Finanzmarkt ein Plus von +2,77% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sich der Wert um insgesamt +4,42% verbessern und zeigt damit eine positive Entwicklung. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 235,92 EUR.

• Amgen erreicht am 15.06.2023 ein Plus von +2,77%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 235,92 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,42

Das durchschnittliche Kurspotenzial für Investoren beläuft sich somit auf +11,43%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung angesichts des positiven Trends in der jüngsten Vergangenheit.

Aktuell empfehlen sieben Experten einen Kauf der Aktie und drei weitere sind optimistisch eingestellt und setzen das Rating “Kauf”. Zwölf Experten positionieren sich neutral mit dem Rating “halten”. Zwei Analysten sprechen sogar...