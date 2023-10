Amgen: Kurspotenzial von -3,88% auf das Kursziel von 243,11 EUR

Die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens Amgen zeigte sich gestern am Finanzmarkt mit einer positiven Entwicklung von +1,70%. In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete die Aktie jedoch einen schwachen Trend und fiel um -1,99%. Dies führt zu der Frage, ob die Analysten in den Bankhäusern eine solche Entwicklung erwartet hatten.

Das mittelfristige Kursziel für Amgen lautet 243,11 EUR. Nach Meinung der durchschnittlich sieben Bankanalysten birgt dies ein Risiko von -3.88%, sollte sich das Kursziel bewahrheiten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung angesichts des aktuellen Trends.

Insgesamt sind sieben Analysten optimistisch und empfehlen einen Kauf der Aktie. Ein weiterer zeigt sich ebenfalls positiv gestimmt und vergibt ein Rating “Kauf”. Die Mehrheit – insgesamt 13 Experten – gibt eine neutrale...