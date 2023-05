Amgen: Kurspotenzial von +17,54% auf 237,27 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

Die Aktie von Amgen hat in den vergangenen fünf Handelstagen um -2,67% an Wert verloren. Gestern sank sie um weitere -1,74%. Die Stimmung am Finanzmarkt ist derzeit pessimistisch und die Bankanalysten haben sich geteilt geäußert.

• Amgen: Aktuell bei -1,74%

• Das Kursziel beträgt 237,27 EUR

• 6 Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf

Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt laut dem Durchschnitt der Meinungen der Bankanalysten bei 237,27 EUR. Sollten diese Recht behalten, eröffnet dies ein Kurspotenzial in Höhe von +17,54%. Sechs Analysten halten die Amgen-Aktie für einen starken Kauf und zwei weitere sind optimistisch genug für eine “Kauf”-Bewertung. Darüber hinaus halten sich 13 Experten neutral (“halten”), während nur noch vier Analyst(en) skeptisch sind (“Verkauf”). Mit einem Anteil von +32.00%, bleiben jedoch...