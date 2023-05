Amgen: Kurspotenzial von +11,85% – Bankanalysten bleiben optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

Am Finanzmarkt hat die Aktie von Amgen gestern eine negative Entwicklung hingelegt. Der Kurs sank um -2,88%, was sich in einer wöchentlichen Summe von -4,46% niederschlägt. Laut Bankanalysten ist diese Entwicklung allerdings nicht gerechtfertigt und die Aktie sei derzeit unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel für Amgen liegt bei 232,81 EUR. Dieser Wert bietet Investoren ein Potenzial von +11,85%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends der vergangenen Tage.

Aktuell empfehlen 6 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 6 sehen sie als positiv an (Rating “Kauf”). Weitere 13 Experten bewerten die Aktie mit “halten”. Nur noch 2 Analysten raten zum Verkauf der Aktien.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,35. Insgesamt sind also immerhin noch rund ein Drittel aller Analysten...