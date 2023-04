Amgen: Bankanalysten sehen Potenzial bei -6,96%

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

Die Aktie von Amgen scheint derzeit unterbewertet zu sein, so die Einschätzung von Bankanalysten. Trotz einer Kursentwicklung von -0,18% am 28.04.2023 und einem Rückgang um -1,74% in den letzten fünf Handelstagen bleibt das mittelfristige Kursziel unverändert bei 233,73 EUR.

• Amgen: Guru-Rating steigt auf 3,32

• Die Aktie hat laut Analysten ein Potenzial bis zu -6,96%

• Nur zwei der befragten Experten empfehlen einen Verkauf

Die aktuelle Einschätzung basiert auf dem Durchschnittswert mehrerer Analystenvorhersagen.

Demnach besteht für Investoren eine Chance auf ein Plus von etwa +7%, sollte das wahre Potenzial erkannt werden.

Das Guru-Rating stieg zuletzt auf 3,32 an (vorher: 3,24).