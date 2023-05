Amgen: Analysten sehen deutliches Kurspotenzial - 236,35 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

Die Aktie von Amgen hat in den letzten fünf Handelstagen einen leichten Rückgang von -0,71% verzeichnet. Gestern konnte jedoch ein Plus von +0,28% erzielt werden und die Stimmung am Markt scheint derzeit neutral zu sein.

Trotzdem sind Bankanalysten überzeugt davon, dass das wahre Kursziel bei 236,35 EUR liegt. Wenn sie Recht behalten sollten, hätte die Aktie ein beachtliches Potenzial von +10,10%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen neutralen Trends.

Aktuell empfehlen 6 Analysten den Kauf der Aktie und weitere zwei sind optimistisch gestimmt. Demgegenüber stehen elf “Halten”-Bewertungen sowie zwei Verkaufsempfehlungen und sogar eine sofortige Verkaufsaufforderung durch zwei Experten.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,35 unverändert positiv.