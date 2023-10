Amgen: Analysten sehen Potenzial für Kursanstieg - Kursziel bei 241,86 EUR

Die Aktie von Amgen konnte gestern am Finanzmarkt eine positive Entwicklung verzeichnen und legte um +1,52% zu. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich somit ein Plus von insgesamt +4,03%. Diese Entwicklung scheint laut Experten auf eine derzeitige Markt-Optimistische Stimmung zurückzuführen.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel von Amgen bei 241,86 EUR und weist somit ein Potenzial von -6,04% gegenüber dem aktuellen Kurs auf. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Trendentwicklung. So empfehlen sieben Experten die Aktie als starkes Kaufsignal und einer unterstützt dieses mit einem “Kauf”-Rating. Von den restlichen 13 Bewertungen wurden neun als “halten” eingestuft während zwei als “Verkauf” bewertet wurden.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei...