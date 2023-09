Amgen: Analysten sehen Potenzial - Kursziel 237,90 EUR

Am Finanzmarkt konnte Amgen gestern einen Anstieg von +0,88% verzeichnen und in den letzten fünf Handelstagen sogar um +3,04% zulegen. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Bankanalysten bei 237,90 EUR. Ein Potential von -2,51% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten positiven Trends.

Unter den Analysten sind sieben davon überzeugt, dass es sich hierbei um einen starken Kauf handelt. Eine weitere Empfehlung mit dem Rating “Kauf” kommt von einem weiteren Analysten. Dreizehn Experten bewerten das Wertpapier neutral mit “halten”. Zwei Analystinnen und Analystinnen empfehlen den Verkauf und zwei weitere meinen sogar ein sofortiger Verkauf wäre angebracht.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei...