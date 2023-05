Amgen: Analysten sehen Potenzial - Kursziel 232,96 €

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

Nach Expertenmeinungen wird die Aktie von Amgen momentan unterbewertet.

Das wahre Kursziel liegt bei einem Abstand von -6,65% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Amgen verzeichnete am 28.04.2023 eine negative Entwicklung von -0,18%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 232,96 €

• Das Guru-Rating der Aktie beträgt nunmehr 3,35 gegenüber früheren 3,32

Am gestrigen Handelstag ging der Wert von Amgen um -0,18% zurück.

In den letzten fünf Handelstagen fiel der Wert um insgesamt -1,74%, was auf eine aktuell pessimistische Markteinschätzung hinweist.

Obwohl die Bankanalysten diese Entwicklung erwarteten oder nicht ist unklar – jedoch besteht Einigkeit in der Stimmungslage.

Zurzeit befindet sich das Kursziel für Amgen bei 232,96 € im Durchschnitt aller Bankanalystenaussagen.

Sollten diese Prognosen eintreffen stellt sich ein...