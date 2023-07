Amgen: Analysten sehen Kursziel von 232,02 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

Die Aktien von Amgen haben in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung mit einem Abwärtstrend verzeichnet und am gestrigen Tag um weitere -1,94% nachgegeben. Die Stimmung am Markt ist derzeit somit eher pessimistisch.

Trotz dessen scheint die Aktie laut durchschnittlicher Meinung von Bankanalysten unterbewertet zu sein. Das mittelfristige Kursziel für Amgen liegt bei 232,02 EUR – das stellt ein Potenzial von +16,42% dar.

Von den insgesamt 26 Experteneinschätzungen empfehlen sieben Analysten einen starken Kauf der Aktie, während drei weitere ein Kauf-Rating vergeben. Zwölf Experten bewerten die Aktie neutral und zwei raten zum Verkauf. Zwei weitere sind sogar der Meinung, dass Anleger sofort verkaufen sollten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,42.