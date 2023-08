Amgen: Analysten sehen Kursziel von 230,98 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

Die Aktie von Amgen hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend gezeigt und am gestrigen Tag eine Kursentwicklung von +3,11% hingelegt. Die Stimmung am Finanzmarkt ist demnach relativ optimistisch. Laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel bei 230,98 EUR.

• Amgen: Anstieg um +13,19% in einer Handelswoche

• Kursziel liegt bei 230,98 EUR mit einem Potenzial von -2,40%

• Guru-Rating beträgt nun 3,42 nach zuvor “Guru-Rating ALT”

7 Analysten sind derzeit der Meinung, dass die Aktie ein starker Kauf sei. Optimistisch bewerten weitere drei Analysten das Papier als Kauf. Bei 12 Experten herrscht eine weitgehend neutrale Positionierung mit einem “halten”-Rating vor. Zwei Analysten empfehlen hingegen einen Verkauf und zwei Experte(n) sogar sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating beläuft sich auf...