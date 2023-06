Amgen: Analysten sehen Kursziel bei 238,65 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Amgen":

Die Amgen-Aktie wird derzeit von den Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 238,65 EUR und würde damit ein Potenzial von +17,21% eröffnen.

• Amgen: Aktueller Anstieg um +1,77%

• Kurspotenzial von +17,21%

• Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt nun bei 3,32

Nach einem gestrigen Anstieg um +1,77% hat die Amgen-Aktie in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt eine neutrale Entwicklung mit einem Plus von lediglich +0,53% verzeichnet. Die Stimmung am Markt scheint somit relativ ausgeglichen zu sein.

Während einige Experten die Aktie zum aktuellen Zeitpunkt als starken Kauf beurteilen (+6), sehen andere sie eher neutral (13) oder sogar als Verkauf (-2). Insgesamt besteht jedoch noch eine optimistische Einschätzung bei etwa einem Drittel der Analysten (+32%).

Das Guru-Rating für Amgen wurde...