Amgen: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 228,79 EUR - eine Steigerung von +8,40%

Die Aktie von Amgen verzeichnete gestern an der Börse einen Anstieg um +0,68%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte sie sogar um insgesamt +3,06% zulegen. Die Stimmung am Markt scheint also optimistisch zu sein.

Nach Einschätzung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 228,79 EUR. Damit eröffnet sich aktuell ein Potenzial von +8,40% für Investoren. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und es gibt auch kritische Stimmen.

So halten derzeit 7 Analysten die Aktie für einen starken Kauf und weitere 3 bewerten sie immerhin noch als kaufenswert. Hingegen empfehlen lediglich 2 Experten den Verkauf der Aktie und weitere 2 sehen sogar akuten Handlungsbedarf.

Das positive Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,42 bestehen.